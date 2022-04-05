Hayatı hakkında kitap yazan Britney Spears: Çok iyileştirici bir süreç

Şu sıralar kitap yazdığını belirten 40 yaşındaki şarkıcı, geçmiş olayları hatırlamanın zor olduğunu ama “İyileştirici ve tedavi edici” bir deneyim olduğunu paylaştı.

"ÇOK GENÇTİM"

Daha önce yaşadığı zorlukları açıkça dile getiremediğini belirten pop yıldızı “Belki çocukça gelebilir ama bu olaylar yaşandığında çok gençtim” açıklamasında bulundu.



Kitabı için henüz bir yayınevi veya tarihinden bahsetmeyen Spears, geçtiğimiz aylarda 15 milyon dolarlık bir kitap anlaşmasına imza atmıştı. Yıldızın, sosyal medya paylaşımında bahsettiği kitabın bu anlaşmaya tabi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

