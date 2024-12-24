Hazal Kaya ameliyat oldu: Nihayet ağrısız bir hayatım olacak
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hazal Kaya, ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, "Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı" dedi.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Hazal Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.
2008-2009 yılından beri bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan Hazal Kaya, ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"BEL FITIĞIMLA ANİ BİR ŞEKİLDE AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"
Kaya, paylaşımında "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu" ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya'ya kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.
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