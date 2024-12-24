Hazal Kaya ameliyat oldu: Nihayet ağrısız bir hayatım olacak

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Hazal Kaya , uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.

"BEL FITIĞIMLA ANİ BİR ŞEKİLDE AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"

Kaya, paylaşımında "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'ya kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.