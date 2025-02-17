Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşında

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonunda rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya ile oyuncu ve yönetmen Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşına bastı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşında

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren , aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti.

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Kaya, 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşında - 1

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile 'nın kızı 2 yaşına bastı.

Ünlü çift, kızları Süreyya'ya düzenledikleri partiden bir kare paylaştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşında - 2

"HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"

Kaya paylaşımına "Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun" notunu düştü.

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