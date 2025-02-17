Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 2 yaşında

"HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"

Kaya paylaşımına "Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun" notunu düştü.

