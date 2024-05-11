Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni kare

Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.

2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipileriyle paylaşan Hazal Kaya, bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşiyle fotoğrafını kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.