Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni kare

2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları olan Hazal Kaya ile Ali Atay çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman eşiyle fotoğrafını paylaşan Kaya, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni kare

Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.

2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipileriyle paylaşan Hazal Kaya, bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşiyle fotoğrafını kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni kare - 1

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda senelerdir kullandığı uzun saçlarını kısacık kestiren , yeni haliyle adından söz ettirmişti.

Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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