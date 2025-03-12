Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni paylaşım: Yönetmen çok eğlenceli

2023 yılında da ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızları Leyla Süreyya'ya kavuşan ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipileriyle paylaşan Hazal Kaya , bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşiyle eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.

"HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"

Öte yandan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya, geçtiğimiz ay 2 yaşına bastı. Kaya, kızının doğum günü partisinden yayınladığı kareye şu notu düştü:

"Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun"