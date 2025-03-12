Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile yeni paylaşım: Yönetmen çok eğlenceli
Hazal Kaya'nın kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu birlikteliği sürüyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Kaya, eşiyle yeni bir paylaşım yaptı.
Oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.
2023 yılında da ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızları Leyla Süreyya'ya kavuşan ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
"İŞİMİZDE GÜCÜMÜZDEYİZ"
Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipileriyle paylaşan Hazal Kaya, bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşiyle eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.
Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit şarkısı çalarken sette video çeken Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile paylaşımına "İşimizde gücümüzdeyiz. Yönetmen çok eğlenceli" notunu düştü.
Oyuncu çiftin eğlenceli anları büyük ilgi gördü.
"HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"
Öte yandan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya, geçtiğimiz ay 2 yaşına bastı. Kaya, kızının doğum günü partisinden yayınladığı kareye şu notu düştü:
"Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun"
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