Hazal Kaya'dan Paris pozları

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Hazal Kaya, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, son olarak Filenin Sultanları'nı destelemek için Paris Olimpiyatları'na gitti.

Hazal Kaya, Eyfel Kulesi manzarasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Bu şahane deneyim için teşekkür ederiiim! Gururumuz Sultanlarımızı canlı canlı izlemek de varmış" notunu düştü.