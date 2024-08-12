Hazal Kaya'dan Paris pozları

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve Filenin Sultanları'nı Paris Olimpiyatları'nda desteklemeye giden Hazal Kaya, Eyfel Kulesi manzarasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan Paris pozları

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan , şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, son olarak Filenin Sultanları'nı destelemek için  Olimpiyatları'na gitti.

Hazal Kaya, Eyfel Kulesi manzarasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Bu şahane deneyim için teşekkür ederiiim! Gururumuz Sultanlarımızı canlı canlı izlemek de varmış" notunu düştü. 

Hazal Kaya'dan Paris pozları - 1
Hazal Kaya'dan Ali Atay ile romantik poz: Geldi kalbim

Hazal Kaya'dan Ali Atay ile romantik poz: Geldi kalbim

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