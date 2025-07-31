Hazal Kaya'dan spor salonundan paylaşım
Kısa bir süre önce imaj değiştiren oyuncu Hazal Kaya, spor salonunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
SARIŞIN OLDU
Kısa bir süre önce imaj tazeleyen Kaya, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajını "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notuyla yayınlayan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu.
SPOR SONRASI POZ VERDİ
34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez spor salonunda objektif karşısına geçti. Hazal Kaya, paylaşımına spor hocasını etiketleyerek "Şıpıdık terliklerimle geldim sana, keşke insaflı olsaydın" notunu düştü. Ünlü ismin formda görüntüsü büyük ilgi gördü.
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