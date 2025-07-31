Hazal Kaya'dan spor salonundan paylaşım

Kısa bir süre önce imaj değiştiren oyuncu Hazal Kaya, spor salonunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan spor salonundan paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu , şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Hazal Kaya,  paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SARIŞIN OLDU

Kısa bir süre önce imaj tazeleyen Kaya, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajını "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notuyla yayınlayan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu.

Hazal Kaya'dan spor salonundan paylaşım - 1

SPOR SONRASI POZ VERDİ

34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez spor salonunda objektif karşısına geçti. , paylaşımına spor hocasını etiketleyerek "Şıpıdık terliklerimle geldim sana, keşke insaflı olsaydın" notunu düştü. Ünlü ismin formda görüntüsü büyük ilgi gördü.

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