Hazal Kaya'dan spor salonundan paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SARIŞIN OLDU

Kısa bir süre önce imaj tazeleyen Kaya, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajını "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notuyla yayınlayan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu.