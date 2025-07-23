Hazal Kaya ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları bir arada

Oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, Çeşme'de bir araya geldi. Atiksoy, kızlarının birlikte oynadığı anları paylaştı.

Hazal Kaya ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları bir arada

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncular  ile , Çeşme'de bir araya geldi.

Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan ve Mire Milena adında bir kızı olan Yıldız Çağrı Atiksoy, yakın arkadaşı Hazal Kaya'yla buluştuğu anları paylaştı.

Hazal Kaya ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları bir arada - 1

"ŞİMDİ KIZLARIMIZI MI BÜYÜTÜYORUZ"

, 'nın kızı Leyla Süreyya ile kendi bebeği Mire Milena'nın oynadığı anlara "Kendimizi büyüttük de şimdi kızlarımızı mı büyütüyoruz" notunu düştü.

Hazal Kaya da aynı kareyi kendi hesabından paylaştı.

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