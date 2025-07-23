Hazal Kaya ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları bir arada

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Çeşme'de bir araya geldi.

Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan ve Mire Milena adında bir kızı olan Yıldız Çağrı Atiksoy, yakın arkadaşı Hazal Kaya'yla buluştuğu anları paylaştı.