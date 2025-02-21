Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'tan aşk dolu yeni paylaşım

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Hazal Subaşı, sevgilisi Koç'u öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin karlar altındaki romantik pozu büyük ilgi gördü.

"HAZAL'A DA MUTLAKA BİR AŞK ŞARKISI GELİR" Oğuzhan Koç, birkaç ay önce Hazal Subaşı ile ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" demişti.

"ÇOK SEVİYORUM" Öte yandan ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurmuştu. Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaşmıştı.