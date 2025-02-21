Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'tan aşk dolu yeni paylaşım
Star TV'de ekranlara gelen Sahipsizler dizisinde rol alan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten yeni bir poz geldi.
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açmıştı.
Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Hazal Subaşı, sevgilisi Koç'u öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin karlar altındaki romantik pozu büyük ilgi gördü.
"HAZAL'A DA MUTLAKA BİR AŞK ŞARKISI GELİR"
Oğuzhan Koç, birkaç ay önce Hazal Subaşı ile ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" demişti.
"ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurmuştu. Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaşmıştı.
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi. Ardından Adını Sen Koy adlı günlük diziyle oyunculuğa adım atan ülü isim, Bir Umut Yeter", "Halka" gibi yapımlarda rol aldı.
"Çukur" dizisindeki Nehir rolüyle şöhreti yakalayan Subaşı, daha sonra "Kasaba Doktoru", "Dilek Taşı", "İlk ve Son" gibi yapımlarda rol aldı.
Ünlü oyuncu şimdilerde Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veriyor.
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