Helin Kandemir ile Celal Can Algül aşk yaşıyor

Uzun bir aradan sonra Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ekranlara dönen Helin Kandemir, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi.

20 yaşındaki Helin Kandemir, Derya Şensoy'un eski sevgilisi Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açtı.