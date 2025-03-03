Helin Kandemir ile Celal Can Algül aşk yaşıyor

Oyuncu Helin Kandemir, Derya Şensoy'un eski sevgilisi Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açtı.

Helin Kandemir ile Celal Can Algül aşk yaşıyor

Uzun bir aradan sonra Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ekranlara dönen Helin Kandemir, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi.

20 yaşındaki Helin Kandemir, Derya Şensoy'un eski sevgilisi Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açtı.

Helin Kandemir ile Celal Can Algül aşk yaşıyor - 1

Öte yandan iş insanı Celal Can Algül, daha önce Derya Baykal ile merhum oyuncu Ferhan Şensoy'un küçük kızları Derya Şensoy ile aşk yaşıyordu. İkilinin 4 yıllık aşkları geçtiğimiz ay sona erdi.

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