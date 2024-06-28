Helin Kandemir'den babasına: İyi ki vardın güzel gözlüm

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl kaybettiği babası Murat Kandemir'i doğum gününde andı.

Helin Kandemir'den babasına: İyi ki vardın güzel gözlüm

Son olarak "Bihter" filminde "Nihal Ziyagil" karakterini canlandıran Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl lösemi tedavisi gören babası Murat Kandemir'i kaybetmişti.

Baba acısıyla sarsılan ve zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla babasına olan özlemini dile getiren Kandemir, yeni bir paylaşım yaptı.

Helin Kandemir'den babasına: İyi ki vardın güzel gözlüm - 1

"BEN GÖZLERİNSİZ YAPAMAM BİLİRSİN"

Ünlü oyuncu, babası Murat Kandemir'i doğum gününde andı. Babasıyla küçükken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz yapamam bilirsin. İyi ki vardın güzel gözlüm, iyi ki doğdun."

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