Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra bireysel olarak müzik hayatına devam eden Gülçin Ergül, kendisi hakkında yapılan asılsız haberlere isyan etti.
Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti. Bir süredir kendisine karşı asılsız ve toplumu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Ergül, şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim."
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Antalya'da konser veren Ergül, eleştirilerin odağı olmuştu. Ergül, yapılan olumsuz yorumlara şu yanıtı vermişti:
"Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat."
Şarkıcı açıklamasına "Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" diye devam etti.
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