Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül isyan etti: Bana karşı itibar suikastı yapılıyor

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti. Bir süredir kendisine karşı asılsız ve toplumu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Ergül, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim."

