Hera Aslan: Kısmi yüz felci geçirdim

Müzisyen Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. 2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan Aslan, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini söyledi.



Şu sıralar müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hera Aslan "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim." açıklamasında bulundu.

