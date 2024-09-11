Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Tyrese Gibson tutuklandı

Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast and Furious) yıldızı Tyrese Gibson, çocuğunun nafakasını eksik ödediği için tutuklandı ve Georgia eyaletine bağlı Fulton County'de mahkemeye çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre bir yargıç, 45 yaşındaki Gibson'ın hapis cezası almamak için eski eşi Samantha Lee'ye 73 bin dolardan daha fazla para ödemesi gerektiğine karar verdi.

Geçen yıl nafaka olarak ayda 10.690 dolar ödemesi şeklinde karar çıkan Tyrese Gibson, nafakayı ödemediği için mahkemeye itaatsizlikten suçlu buldu.

The Hollywood Reporter, yargıcın Gibson'a 48 saat içinde 73.526 dolar ödediği takdirde hapse girmekten kurtulma şansı sunduğunu bildirdi.

Ardından TMZ'de yer alan habere göre; Tyrese Gibson'ın avukatı Tanya Mitchell Graham'ın karara itiraz etmesiyle ünlü oyuncu serbest bırakıldı.