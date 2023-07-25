Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a: O bir ikon

Bir süredir oyunculuğa ara veren ABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medya hesabından Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı "Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaştı.
Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.
Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi görürken, Türk takipçilerinden de yorum yağdı.
"SAKIN GÖZLERİNE BAKMA ÖLÜRSÜN"
Öte yandan Cüneyt Arkın da birkaç yıl önce Türkan Şoray ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, Şoray'ın gözleri hakkında bir anısını anlatmıştı.
Arkın, "Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün’ dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı" demişti.
2014'TEN BERİ SETLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Rol aldığı "Training Day", "Last Night", "Hitch", "We Own The Night" gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinden uzak bir yaşam sürüyor.
Kendisi gibi oyuncu Ryan Gosling ile 2012 yılından beri birlikte olan ünlü çiftin Esmeralda Amada ve Amada Lee adında iki kız çocuğu bulunuyor.
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