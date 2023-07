Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a: O bir ikon

2014'TEN BERİ SETLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Rol aldığı "Training Day", "Last Night", "Hitch", "We Own The Night" gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana film setlerinden uzak bir yaşam sürüyor.



Kendisi gibi oyuncu Ryan Gosling ile 2012 yılından beri birlikte olan ünlü çiftin Esmeralda Amada ve Amada Lee adında iki kız çocuğu bulunuyor.