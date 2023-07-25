Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a: O bir ikon

"SAKIN GÖZLERİNE BAKMA ÖLÜRSÜN"

Öte yandan Cüneyt Arkın da birkaç yıl önce Türkan Şoray ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, Şoray'ın gözleri hakkında bir anısını anlatmıştı.

Arkın, "Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün’ dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı" demişti.