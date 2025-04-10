Hollywood yıldızı kanser teşhisi aldığını açıkladı

Anjelica Huston, People dergisine yaptığı açıklamada kanseri yendiği için kendisiyle gurur duyduğunu anlattı. Hastalığın, hayata olan yaklaşımını değiştirdiğini ifade eden Huston, ''Artık küçük şeyleri, dert etmiyorum'' dedi.

Oscar'lı oyuncu, kanser olduğunu yardımcı oyuncu olarak rol aldığı John Wick: Chapter 3 - Parabellum filminin vizyona girmesinden hemen sonra öğrendiğini söyledi.

ANJELICA HUSTON KİMDİR?



1951 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğan Anjelica Huston,

1985'te Prizzi's Honor filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı.



1990 ve 1991 yıllarında da Enemies ve The Grifters filmleriyle iki kez bu ödüle aday gösterildi.

The Addams Family ve Addams Family Values filmlerinde canlandırdığı Morticia Addams rolüyle de Altın Küre Ödülleri'ne aday olmuştu.