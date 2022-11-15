 Hollywood yıldızı Ron Smoorenburg'dan İstanbul mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Hollywood yıldızı Ron Smoorenburg'dan İstanbul mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen Hollywood'ta dövüş sahnelerinde sık sık rol alan Ron Smoorenburg İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen terör saldırı için Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Hollywood yıldızı Ron Smoorenburg'dan İstanbul mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen Hollywood'ta dövüş sahnelerinin vazgeçilmez ismi Ron Smoorenburg önceki gün saç tedavisi için İstanbul'a geldi.

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol alan Smoorenburg geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti.

Dural, Hollywood'da bir çok ismin saç sorunları nedeniyle filmlerde yer bulamadığını anlattı.

"TÜRK HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Tedavi sonrası İstanbul'u da gezecek olan Smoorenburg, her defasında İstanbul'a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Hollywood yıldızı Ron Smoorenburg'dan İstanbul mesaj: Türk halkının acısını paylaşıyorum - 1

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