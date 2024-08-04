Hollywood yıldızı Zac Efron hastaneye kaldırıldı

Amerikalı oyuncu Zac Efron hastaneye kaldırıldı. Zac Efron'un cuma gecesi Ibiza'daki bir villada "yüzme havuzunda bir olay" geçirdikten sonra İspanya'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TMZ'e konuşan bir kaynak, 36 yaşındaki oyuncunun "villada çalışan iki kişi tarafından sudan çıkarıldığını ve çalışanların oyuncuyu yüzme havuzunun içinde bulduğunu" söyledi.

Efron'ın önem amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve iyileşme yolunda olduğu açıklandı. Taburcu edilen aktör, Paris Olimpiyatları için Avrupa'daydı.