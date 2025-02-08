Hollywood yıldızı Jessica Alba 16 yıllık eşinden boşanıyor
Fantastik Dörtlü, Anestezi, Göz ve Günah Şehri gibi filmlerle tanınan Jessica Alba ile eşi Cash Warren ayrılıyor. Bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilen çift boşanma kararı aldı.
2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, eşine boşanma davası açtı. 43 yaşındaki oyuncu
"Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıkladı.
Alba, Warren ile resmi ayrılma tarihlerinin 27 Aralık 2024 olduğu bildirdi. Ortak velayet için başvuruda bulunan oyuncu, ayrıca yasal isminin yeniden "Jessica Marie Alba" olarak düzeltilmesi için talepte bulundu.
Alba geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını açıklamıştı. Alba, eşiyle birlikte geçirdikleri uzun yıllara dönüp baktığında her şeyin doğru seçimi yapmakla ilgili olduğunu söylemiş ve "Birbirinize zaman ayırmak için gerçekten vakit yaratmalısınız" diye eklemişti.
Jessica Alba, prodüktör eşi Warren'la 2005 yapımı süper kahraman filmi Fantastik Dörtlü'nün (The Fantastic Four) setinde çalışırken tanışmıştı. Çift, Mayıs 2008'de Los Angeles'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlenmişti.
Alba ve Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli bir kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları daha var.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat