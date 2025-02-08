Hollywood yıldızı Jessica Alba 16 yıllık eşinden boşanıyor

2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, eşine boşanma davası açtı. 43 yaşındaki oyuncu

"Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıkladı.

Alba, Warren ile resmi ayrılma tarihlerinin 27 Aralık 2024 olduğu bildirdi. Ortak velayet için başvuruda bulunan oyuncu, ayrıca yasal isminin yeniden "Jessica Marie Alba" olarak düzeltilmesi için talepte bulundu.