Hollywood'un usta ismi Gene Hackman ve eşi evinde ölü bulunmuştu: Ön otopsi sonucu çıktı
Hollywood yıldızı Gene Hackman'la piyanist eşi Betsy Arakawa'nın ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle birlikte ölü bulunmasının gizemi sürüyor. Santa Fe ilçesinin şerifinin yaptığı açıklamaya göre; Gene Hackman ve eşinin ön otopsi sonucu çıktı. İşte detaylar...
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
"BÜYÜK İHTİMALLE 9 GÜN ÖNCE ÖLDÜLER"
Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, ön otopsi sonuçlarına dair basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, çiftin "büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü" belirterek, ölümlerine yönelik soruların "halen cevapsız" kaldığını söyledi.
Aktör Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Mendoza, cihazın son kaydedilen aktif durumunun"- 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktardı ve bunun aktörün o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.
ZEHİRLENME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL
Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin "pek olası olmadığını" ifade ederek, her ikisinde de karbonmonoksit zehirlenmesine dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.
İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve suç belirtisi göstermediğini anlatan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın üç ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.
Mendoza, çiftin ölü bulundukları evin içi ya da dışında gözetleme kamerası olmadığını aktararak, dedektiflerin, çiftle en son kimin ve ne zaman temas kurduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.
Mendoza, "Bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışmak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, telefonundaki fotoğraflar dahil cep telefonu verilerini analiz edeceğiz" dedi.
HACKMAN'IN CESEDİ BAŞKA BİR ODADA EŞİNİNKİ İSE BANYODA BULUNDU
63 yaşındaki Arakawa'nın cesedinin yanında çok sayıda reçeteli hap bulundu. Banyodaki naaşın kafasının yakınında bir mekan ısıtıcısının yer aldığı bildiriliyor. Ölü köpek de banyo dolabındaymış. Hackman'ın cesedininse mutfak yakınlarındaki bir başka odada yer aldığı ve aniden düştüğünün tahmin edildiği bildirildi.
KÖPEĞİ DE ÖLÜ BULUNMUŞTU
New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliğinden 26 Şubat'ta, 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki eşinin ölümünü doğrulayan açıklama yapılmıştı.
Açıklamada, Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulunduğu, polisin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedilmişti.
İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtilmişti.
100'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
Gene Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.
Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.
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