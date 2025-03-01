Hollywood'un usta ismi Gene Hackman ve eşi evinde ölü bulunmuştu: Ön otopsi sonucu çıktı

Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, ön otopsi sonuçlarına dair basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, çiftin "büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü" belirterek, ölümlerine yönelik soruların "halen cevapsız" kaldığını söyledi. Aktör Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini kaydeden Mendoza, cihazın son kaydedilen aktif durumunun"- 17 Şubat olduğunun anlaşıldığını aktardı ve bunun aktörün o tarihte öldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

ZEHİRLENME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL

Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin "pek olası olmadığını" ifade ederek, her ikisinde de karbonmonoksit zehirlenmesine dair izlerin negatif çıktığını bildirdi.



İlk bulguların herhangi bir dış travma belirtisine işaret etmediğini ve suç belirtisi göstermediğini anlatan Mendoza, toksikoloji sonuçlarını almanın üç ay ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti.



Mendoza, çiftin ölü bulundukları evin içi ya da dışında gözetleme kamerası olmadığını aktararak, dedektiflerin, çiftle en son kimin ve ne zaman temas kurduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.



Mendoza, "Bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışmak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, telefonundaki fotoğraflar dahil cep telefonu verilerini analiz edeceğiz" dedi.



HACKMAN'IN CESEDİ BAŞKA BİR ODADA EŞİNİNKİ İSE BANYODA BULUNDU

63 yaşındaki Arakawa'nın cesedinin yanında çok sayıda reçeteli hap bulundu. Banyodaki naaşın kafasının yakınında bir mekan ısıtıcısının yer aldığı bildiriliyor. Ölü köpek de banyo dolabındaymış. Hackman'ın cesedininse mutfak yakınlarındaki bir başka odada yer aldığı ve aniden düştüğünün tahmin edildiği bildirildi.