How I Met Your Mother yıldızı evleniyor

2005-2014 yılları arasında 9 sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca yayınlanan How I Met Your Mother kült yapımlar arasına girdi. Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan ve Jason Segel başrolleri paylaştı.

Segel, The Muppets, Uzatmalı Nişanlım (The Five-Year Engagement) ve Eyvah Yaş 40 (This Is 40) gibi filmlerde başrol oynamıştı.

DİZİ BİTTİĞİNDE SARSILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Jason Segel, dizi bittiğinde sarsıldığını açıklamıştı.

Ünlü isim, "How I Met Your Mother bittikten sonra bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Drama yapmak için yeterince iyi olup olmadığımı gerçekten merak ediyordum" demişti.