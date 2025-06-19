How I Met Your Mother yıldızı evleniyor
How I Met Your Mother dizisinde Marshall karakterine hayat veren Jason Segel evlilik yolunda ilk adımı attı.
Bir döneme damga vuran How I Met Your Mother dizisinde Marshall Eriksen karakterini canlandıran Jason Segel, evlilik yolunda ilk adımı attı.
45 yaşındaki aktör, So You Think You Can Dance yarışmacısı Kayla Rodomski ile nişanlandı. 38 yaşındaki Rodomski "Sonsuza dek evet!" notuyla sosyal medyada evlenme teklifi aldığını duyurdu.
2005-2014 yılları arasında 9 sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca yayınlanan How I Met Your Mother kült yapımlar arasına girdi. Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan ve Jason Segel başrolleri paylaştı.
Segel, The Muppets, Uzatmalı Nişanlım (The Five-Year Engagement) ve Eyvah Yaş 40 (This Is 40) gibi filmlerde başrol oynamıştı.
DİZİ BİTTİĞİNDE SARSILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Jason Segel, dizi bittiğinde sarsıldığını açıklamıştı.
Ünlü isim, "How I Met Your Mother bittikten sonra bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Drama yapmak için yeterince iyi olup olmadığımı gerçekten merak ediyordum" demişti.
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