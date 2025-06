How I Met Your Mother yıldızı evleniyor

Bir döneme damga vuran How I Met Your Mother dizisinde Marshall Eriksen karakterini canlandıran Jason Segel, evlilik yolunda ilk adımı attı.

45 yaşındaki aktör, So You Think You Can Dance yarışmacısı Kayla Rodomski ile nişanlandı. 38 yaşındaki Rodomski "Sonsuza dek evet!" notuyla sosyal medyada evlenme teklifi aldığını duyurdu.