Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes’in boşanma sebebi belli oldu

Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'in ayrılık haberinin ardından pek çok iddia ortaya atılsa da çifte yakın bir kaynak boşanmanın nedeniyle ilgili konuştu.

"PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"

Kaynak, “Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre, sanki 186 yıl gibi. Ayrıca ellili ve altmışlı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra, onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil" dedi.