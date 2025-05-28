Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness resmen boşanıyor
X-Men serisindeki Wolverine karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness ayrılık duyurusundan iki yıl sonra resmen boşanıyor.
Usta oyuncu Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furnes ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Hollywood'un gözde çiftleri arasında gösterilen Jackman ile eşi, ayrılık açıklamasından yaklaşık iki yıl sonra resmen boşanıyor. Daily Mail'in haberine göre, 69 yaşındaki Furness, Jackman'a boşanma davası açtı.
1995 yılında tanışan ve daha sonra 1996'da evlenen 56 yaşındaki Jackman ve Furness'ın iki çocuğu var. Çift, Eylül 2023'te ayrıldıklarını duyurdu.
Kaynaklar, ikilinin boşanma şartlarında anlaştığını ve sorunsuz bir şekilde ayrılmaya karar verdiklerini belirtti.
YENİ SEVGİLİSİYLE EL EL
Öte yandan, Jackman Music Man adlı Broadway müzikalinden rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşıyor. Bir süredir birlikteliklerini saklayan çift birçok kez el ele görüntülendi. Sutton Foster ise geçtiğimiz aylarda eşi Ted Griffin ile ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Çift, 2014 yılında dünyaevine girmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Hugh Jackman
- Boşanma