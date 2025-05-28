Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness resmen boşanıyor

Usta oyuncu Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furnes ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Hollywood'un gözde çiftleri arasında gösterilen Jackman ile eşi, ayrılık açıklamasından yaklaşık iki yıl sonra resmen boşanıyor. Daily Mail'in haberine göre, 69 yaşındaki Furness, Jackman'a boşanma davası açtı.

1995 yılında tanışan ve daha sonra 1996'da evlenen 56 yaşındaki Jackman ve Furness'ın iki çocuğu var. Çift, Eylül 2023'te ayrıldıklarını duyurdu.

