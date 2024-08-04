Hülya Avşar ile Uğur Yücel "Aşkın Dünkü Çocukları" filminde buluştu

Hülya Avşar ile Uğur Yücel “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde bir araya geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Avşar filminde "Isabel", Uğur ise "Arif" karakterine hayat verecek.

"Aşkın Dünkü Çocukları” yıllarca birbirine hasret kalan birbirinden çok ayrı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Gerçek bir hikayeye dayanan filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturacak.

