Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti

Hülya Avşar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Demet Özdemir’i tenis turnuvasına davet etti.

Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti

Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde " ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" demişti.

Özdemir'in bu açıklamasının ardından Avşar'dan davet gecikmedi.

Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti - 1

sosyal medyada yaptığı paylaşımda "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum Demetciğim seni. Çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.

Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti - 2

İLHAN ŞEN AYNI FİLMDE BULUŞUYOR

Öte yandan, 'in yeni rolü belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özdemir festival filmi “Cinlerin Düğünü”nde rol alacak.

Berlinale’nin Panorama bölümünde Fipresci Ödülü’nü kazanan, Altın Portakal’da En İyi Film seçilen “Okul Traşı”nın yönetmeni Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü“nün çekimleri başlıyor. 

Özdemir'e filmde İlhan Şen eşlik edecek. Ekim ayında Erzincan‘da çekilecek olan “Cinlerin Düğünü” güçlü bir aile hikâyesi anlatacak. Filmde Şen ile Demet Özdemir iki kardeşi oynayacak.

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