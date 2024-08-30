Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti

Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" demişti.
Özdemir'in bu açıklamasının ardından Avşar'dan davet gecikmedi.
Hülya Avşar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum Demetciğim seni. Çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.
İLHAN ŞEN AYNI FİLMDE BULUŞUYOR
Öte yandan, Demet Özdemir'in yeni rolü belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özdemir festival filmi “Cinlerin Düğünü”nde rol alacak.
Berlinale’nin Panorama bölümünde Fipresci Ödülü’nü kazanan, Altın Portakal’da En İyi Film seçilen “Okul Traşı”nın yönetmeni Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü“nün çekimleri başlıyor.
Özdemir'e filmde İlhan Şen eşlik edecek. Ekim ayında Erzincan‘da çekilecek olan “Cinlerin Düğünü” güçlü bir aile hikâyesi anlatacak. Filmde Şen ile Demet Özdemir iki kardeşi oynayacak.
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