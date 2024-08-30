Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e tenis daveti

Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" demişti. Özdemir'in bu açıklamasının ardından Avşar'dan davet gecikmedi.



Hülya Avşar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum Demetciğim seni. Çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.