Hülya Avşar'dan havuz başında pozlar

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Hülya Avşar birkaç hafta önce NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuştu. Hülya Avşar'ın "Güzellik göreceli bir şey. Ama güzellik algısı yıllar içerisinde çok değişti, şu an daha natürel olan daha güzel geliyor birçok insana. Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğenmişimdir. Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşımı almama rağmen güzel olduğumu düşünüyorum. Çok da beğendiğim bir sürü insan var etrafımda" sözleri gündem olmuştu.