Hülya Avşar'dan havuz başında pozlar
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlığında objektif karşısına geçti. Ünlü isim, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Son olarak "Masumiyet" adlı dizide rol alan ve şimdilerde YouTube programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Şimdilerde Ayvalık'taki yazlığında olan Hülya Avşar, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
61 yaşındaki ünlü isim, köpeği Güllü ile keyifli anlarını "An itibariyle Güllü ile aşk" notunu düştü.
"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Öte yandan Hülya Avşar birkaç hafta önce NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuştu. Hülya Avşar'ın "Güzellik göreceli bir şey. Ama güzellik algısı yıllar içerisinde çok değişti, şu an daha natürel olan daha güzel geliyor birçok insana. Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğenmişimdir. Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşımı almama rağmen güzel olduğumu düşünüyorum. Çok da beğendiğim bir sürü insan var etrafımda" sözleri gündem olmuştu.
"Yaşının güzeli olmak zorundasın" diyen Hülya Avşar, "Güzelliğini korumak için ya da komplekse girmemek için kendine dokundurduğunda bir oyuncu olarak da yaşın bulanıklaşıyor. Anneyi mi genç bir kadını mı oynayacaksın arafta kalıyorsun. Yüzünle elin farklı duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
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