Hülya Koçyiğit korkuttu! AVM'de yere düşüp kafasını çarptı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Londra'da ölümden döndü. Sabah'ın haberine göre, Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da talihsiz bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:



"Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim."



Ünlü oyuncu, panik yaşamamaları için bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizlemiş.

