Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun sahte Twitter hesaplarına isyan etti

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Hülya Koçyiğit (75) ile Ediz Hun (82), adlarına açılan sahte sosyal medya hesaplarına isyan etti. Koçyiğit, adına sahte sosyal medya hesabı açılarak paylaşımlarda bulunulmasını kınarken, sadece Instagram hesabının olduğunu ifade etti.

Koçyiğit, "5 Mayıs'ta Twitter'da adım ve resmim kullanılarak açılan hesap sahtedir. Bu hesapta paylaşılan hiçbir gönderi bana ait değildir. Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum. Kullandığım tek sosyal medya hesabı Instagram'dır" dedi.

Adına açılan sahte hesaplara yönelik takipçilerini uyaran Ediz Hun da "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.