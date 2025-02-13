Hülya Koçyiğit'ten haber var: 1,5 ay önce kaza geçirmiştim

Türkan Şoray, Filiz Akın ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, sevenlerini korkutmuştu.

Usta oyuncunun Londra'da talihsiz bir kaza geçirdiği ve AVM'de yere düşüp kafasını çarptığı ortaya çıkmıştı. Yanında kimse olmayan ve yerinden kalkamayan ünlü isme çevredeki kişiler yardım etmişti.

"YANIMDA KİMSE OLMADIĞI İÇİN ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekleyen Hülya Koçyiğit, konuyla ilgili "Orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" demişti.