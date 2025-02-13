Hülya Koçyiğit'ten haber var: 1,5 ay önce kaza geçirmiştim
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in Londra'da bir AVM'de yere düşüp kafasını çarptığı haberleri gündem olmuştu. Koçyiğit, çıkan haberlerin ardından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Türkan Şoray, Filiz Akın ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, sevenlerini korkutmuştu.
Usta oyuncunun Londra'da talihsiz bir kaza geçirdiği ve AVM'de yere düşüp kafasını çarptığı ortaya çıkmıştı. Yanında kimse olmayan ve yerinden kalkamayan ünlü isme çevredeki kişiler yardım etmişti.
"YANIMDA KİMSE OLMADIĞI İÇİN ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"
2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekleyen Hülya Koçyiğit, konuyla ilgili "Orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" demişti.
"DURUMUM GAYET İYİ"
Londra'da geçirdiği talihsiz kazanın basına yansıması ardından Hülya Koçyiğit, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. 77 yaşındaki Hülya Koçyiğit, paylaşımında ''Londra’da 1,5 ay önce geçirdiğim kaza ile ilgili haberden sonra merak edip arayan, soran, iyi dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Bu konu ile ilgili gündemi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Anlayışınızı rica ederim. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
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