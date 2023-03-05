Hülya Koçyiğit'ten Selim Soydan paylaşımı

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, ameliyat masasına yattı. Bir süredir yürümekte bile zorlandığı öğrenilen Soydan, omuriliğinden operasyon geçirdi.

"ZOR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Eşinin ameliyatını sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit, "55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim’im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Hakan Emmez ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim’im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?" dedi.