Hülya Koçyiğit'ten Selim Soydan paylaşımı

Türkan Şoray, Fatma Girik ve  Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında dünyaevine girdiği eşi Selim Soydan'ın omurilik ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Hülya Koçyiğit'ten Selim Soydan paylaşımı

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan, ameliyat masasına yattı. Bir süredir yürümekte bile zorlandığı öğrenilen Soydan, omuriliğinden operasyon geçirdi.

"ZOR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Eşinin ameliyatını sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit, "55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim’im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Hakan Emmez ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim’im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?" dedi.

Hülya Koçyiğit'ten Selim Soydan paylaşımı - 1

"DÜNYALAR BENİM OLUYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan Soydan, daha önce, "Hülya’nın elini tuttuğum, onun sıcaklığını hissettiğim an dünyalar benim oluyor. Hülya benim birtanem" demişti.

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