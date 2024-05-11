Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda hayranlarını uyardı.

Hülya Koçyiğit, açıklamasında; "Benim x (Twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla Instagram’dır. Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım" dedi.