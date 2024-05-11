Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda hayranlarını uyardı.
Hülya Koçyiğit, açıklamasında; "Benim x (Twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla Instagram’dır. Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerine "Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim" diye devam etti.
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