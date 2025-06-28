Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede oldu. 48 yaşındaki Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici'nin bir oğlu oldu. Şenlendirici'nin oğlu sosyal medyada "Hoşgeldin canım oğlum." notuyla paylaşım yaptı.

Ünlü klarnetçinin torununa Hüsnü adı verildi. Hastane çıkışı davullu zurnalı kutlama yapıldı.