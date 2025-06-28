Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede oldu
Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede oldu. 48 yaşındaki Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici'nin bir oğlu oldu. Şenlendirici'nin oğlu sosyal medyada "Hoşgeldin canım oğlum." notuyla paylaşım yaptı.
Ünlü klarnetçinin torununa Hüsnü adı verildi. Hastane çıkışı davullu zurnalı kutlama yapıldı.
Ergün Şenlendirici sosyal medyada "Hüsnü Jr." notuyla paylaşım yaptı.
Şenlendirici'nin oğlu Ergün Şenlendirici ile Peri Özdolgun 2019'da İzmir Bergama'da evlendi. Çift ilk çocuklarına Ses Sema adını vermişti.
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