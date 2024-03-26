"Hüzünlü Prenses" Charlene'den imaj değişikliği (Neden "hüzünlü" deniyor?)

Monako Prensesi Charlene, Rose Ball adlı etkinlikte eşi Prens Albert ile boy gösterdi. 46 yaşındaki Prenses'in yeni imajı ise gözlerden kaçmadı. Ayrılık iddialarıyla sık sık gündem gelen çift, kraliyet üyelerinin de katıldığı etkinliğin gözdesi oldu.
Saçlarını genelde kısa bırakmayı tercih eden Prenses sarı saçlarını koyulaştırmıştı.
Yeni tarzını gözler önüne seren Prenses, yeniden sarıya döndü ve saçlarını uzattı.
NEDEN "HÜZÜNLÜ PRENSES" DENİYOR?
Prens Albert ile Prenses Charlene, 2011'de evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları var. Çiftin düğünü de olaylı ve bol dedikoduluydu. Düğünden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti. Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.
O zamanlar Charlene, düğünden önce kaçmaya çalıştığı iddiasıyla Fransız medyası tarafından 'Kaçak Gelin' olarak adlandırılmıştı, ancak haberler her zaman reddedildi.
LAKABI "HÜZÜNLÜ PRENSES"
Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması "mutsuzluktan ağlıyor" yorumlarına yol açmıştı. Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "hüzünlü prenses" olarak anılıyor.
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