"Hüzünlü Prenses" Charlene'den imaj değişikliği (Neden "hüzünlü" deniyor?)

NEDEN "HÜZÜNLÜ PRENSES" DENİYOR?

Prens Albert ile Prenses Charlene, 2011'de evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları var. Çiftin düğünü de olaylı ve bol dedikoduluydu. Düğünden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti. Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.



O zamanlar Charlene, düğünden önce kaçmaya çalıştığı iddiasıyla Fransız medyası tarafından 'Kaçak Gelin' olarak adlandırılmıştı, ancak haberler her zaman reddedildi.