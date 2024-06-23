Ian McKellen sahnede düşmüştü: Gandalf'ın beni ezmesini beklemiyordum

"Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde Gandalf karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, birkaç gün önce rol aldığı "Player Kings" oyununda bir dövüş sahnesi sırasında dengesini kaybetmiş ve ön sırada oturan 30 yaşındaki kadının üzerine düştüğü iddia edilmişti. İngiltere'deki Surrey County'ye bağlı Leatherhead'de yaşayan ve gazetecilere soyadını vermeyen Johanna adlı kadın, BBC'ye yaşadıklarını anlattı. "GANDALF TARAFINDAN EZİLMEYİ BEKLEMİYORDUM" McKellen'ın dekora takılıp kendisine kafa üstü uçtuğu ve dizine epey sert bir şekilde çarptığı sırada bacak bacak üstüne atmış halde oturduğunu söyleyen kadın, "Gandalf tarafından ezilmeyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Aktörün düşmesinin ardından yumuşak doku yaralanmalarıyla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Johanna, "Gerçekten kontrol edilmediğimi hissettim. Bana seyirciler arasında yer alan doktor yardım etmeseydi personelden aynı ilgili göremeyebilirdim" diye konuştu.

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