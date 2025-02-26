İbrahim Büyükak 10 yıl sonra Londra'da aynı pozu verdi

Mutluyuz, Özür Dilerim, Yol Arkadaşım ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan Oktay ile Londra'ya gitti.



41 yaşındaki oyuncu, Oxford Caddesi'nde 10 yıl sonra tekrar poz verdi.

Eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştıran oyuncu paylaşımına "2015 - 2025" notunu düştü.

