İbrahim büyükak Galatasaray paylaşımı sonrası özür diledi

GS PAYLAŞIMINA TEPKİ İbrahim Büyükak’ın Galatasaray paylaşımına tepki

Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın son antrenmanından fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarın “İlk 11’i nasıl ifşa edersin” tepkileriyle karşılaşan oyuncu daha sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı.



Galatasaraylı Büyükak, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi.



“ÇOCUKLUK AŞKIM GALATASARAY"



Aslan fotoğrafı paylaşan Büyükak, “Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray” diye yazdı.

Büyükak, derbi öncesi, "Son idman" notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı.

İbrahim Büyükak tepkiler üzerine idman paylaşımını sildi

Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sarı kırmızılı taraftarlar, ”Yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11’i nasıl ifşa edersin” diyerek oyuncuya tepki göstermişti.

Büyükak da tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmıştı.