İbrahim Çelikkol ile sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım

Son dönemde Birce Akalay'a gönlünü kaptırdığı yönünde haberler çıkan İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, yeni yılın ilk gününde sevgilisiyle pozunu paylaştı.

İbrahim Çelikkol ile sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım

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Beş yıllık eşi Mihre Mutlu ile evliliğini noktaladıktan sonra adı Birce Akalay’la anılan İbrahim Çelikkol’un Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yeni yılın ilk gününde oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk fotoğraf geldi.

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Çelikkol ile sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım - 1

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, yaklaşık 8 ay önce tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

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