İbrahim Çelikkol ile sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım

Beş yıllık eşi Mihre Mutlu ile evliliğini noktaladıktan sonra adı Birce Akalay’la anılan İbrahim Çelikkol’un Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yeni yılın ilk gününde oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisinden ilk fotoğraf geldi.

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ



2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, yaklaşık 8 ay önce tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.