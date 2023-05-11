İbrahim Çelikkol- Natali Yarcan çiftinden aşk dolu paylaşım

2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Mutlu ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren İbrahim Çelikkol, gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Çelikkol ve Yarcan çifti kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik paylaşımı büyük ilgi gördü.
Daha önce "Karadağlar", "İffet", "Siyah Beyaz Aşk", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Bir Zamanlar Çukurova", "Kuş Uçuşu" gibi dizilerde rol alan İbrahim Çelikkol'un Mutlu ile evliliğinden Ali adında bir oğlu bulunuyor.