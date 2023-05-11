İbrahim Çelikkol- Natali Yarcan çiftinden aşk dolu paylaşım

Daha önce "Karadağlar", "İffet", "Siyah Beyaz Aşk", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Bir Zamanlar Çukurova", "Kuş Uçuşu" gibi dizilerde rol alan İbrahim Çelikkol'un Mutlu ile evliliğinden Ali adında bir oğlu bulunuyor.