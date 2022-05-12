İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşandı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı. Çift, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşandı

Haberler 12.05.2022 - 09:51

İlişkili Haberler

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor

Category
"Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet!"

"Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet!"

Category

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol geçtiğimiz gün boşandı.

2017 yılında evlenen çift, beş yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

DOSTLARI BARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Çiftin, ilişkilerini kurtarması için araya yakın dostlarının girdiği de öğrenildi. Ancak ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

Çelikkol ve Mutlu, 2017 yılında Knidos Deveboynu Feneri'nde dünyaevine girmişti.

Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...