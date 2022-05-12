İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşandı

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol geçtiğimiz gün boşandı.

2017 yılında evlenen çift, beş yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

DOSTLARI BARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Çiftin, ilişkilerini kurtarması için araya yakın dostlarının girdiği de öğrenildi. Ancak ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.