İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22’ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Birsen Altuştaş'ın haberine göre; Çelikkol ödülünü almak için sevgilisi Natali Yarcan’la İtalya’ya gitti ve ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

Bu ödüle layık görülen İlk Türk erkek oyuncu olan İbrahim Çelikkol, ödülünü Ca’ Sagredo Hotel’de gerçekleştirilecek törende alacak.

