İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'dan aşk pozu
Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle Norveç'e gitti. Ünlü oyuncu, Yarcan ile pozunu takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2022 yılında Mihre Mutlu ile evliliğini sonlandırdıktan sonra Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yeni yılı karşılamak üzere Norveç'e gitti.
Tatilden kareleri yayınlayan Çelikkol, son olarak sevgilisiyle birlikte verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
"İKİNCİ EVLİLİK KISMET"
Öte yandan İbrahim Çelikkol, daha önce "Natali Yarcan ile çok güzel bir birlikteliğiniz var, ilerde evlilik olabilir mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:
Tabii, Natali Hanım'a aşığım. Aşık olmadan bir ilişki yaşanmaz. Aşk, çok güzel bir şey. İkinci evlik kısmet, o hiç belli olmaz. Ben evliğe sıcak bakıyorum, niye olmasın? Evlilik güzel bir şey. Bakın evliğimden bir çocuk oldu ve çocuğumla çok mutluyum.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya