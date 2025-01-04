İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'dan aşk pozu

"İKİNCİ EVLİLİK KISMET"

Öte yandan İbrahim Çelikkol, daha önce "Natali Yarcan ile çok güzel bir birlikteliğiniz var, ilerde evlilik olabilir mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

Tabii, Natali Hanım'a aşığım. Aşık olmadan bir ilişki yaşanmaz. Aşk, çok güzel bir şey. İkinci evlik kısmet, o hiç belli olmaz. Ben evliğe sıcak bakıyorum, niye olmasın? Evlilik güzel bir şey. Bakın evliğimden bir çocuk oldu ve çocuğumla çok mutluyum.