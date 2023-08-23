İbrahim Selim ile Daye Ay aşk yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda Daye Ay ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

AŞKINI İLAN ETTİ

İbrahim Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Daye Ay ile yeni bir aşka yelken açtığını doğruladı.