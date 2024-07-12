İbrahim Tatlıses ameliyat olacak

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çıtak'ın gündem olan sözleri sonrası Tatlıses'in kızını silmesi ve İdo'nun yayınladığı kare dikkat çekti.

Çıtak, paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la olan fotoğraflarını silmesi ve onu takibi bırakması dikkat çekti.