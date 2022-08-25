Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı (İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?)

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 25.08.2022 - 12:38
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses, uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza sırasında Tatlıses'in kızının da yanında olduğu ifade edildi.
Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇARŞAFLI ÖNLEM
Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için zabıta ekipleri tarafından çarşaf açıldı.