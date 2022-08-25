Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı (İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?)

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı (İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?)

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 25.08.2022 - 12:38

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Aklı yerinde olmayan bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

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Ünlü sanatçı , Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses, uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sırasında Tatlıses'in kızının da yanında olduğu ifade edildi.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇARŞAFLI ÖNLEM

Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için zabıta ekipleri tarafından çarşaf açıldı.

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