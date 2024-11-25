İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: Hocamın beni yürüteceğine inanıyorum
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses tekrar tedaviye başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.
Son dönemde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Ahmet Tatlıses hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında sevenlerinden dua istedi.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı sanatçı, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşım yaptı.
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