İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: Hocamın beni yürüteceğine inanıyorum

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses tekrar tedaviye başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.

İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: Hocamın beni yürüteceğine inanıyorum

Son dönemde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Ahmet Tatlıses hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen sosyal medya hesabında sevenlerinden dua istedi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan "İmparator" lakaplı sanatçı, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: Hocamın beni yürüteceğine inanıyorum - 1
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