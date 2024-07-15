İbrahim Tatlıses taburcu oldu

Harbiye Açık Hava’daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen usta şarkıcı İbrahim Tatlıses taburcu oldu.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu

Usta sanatçı ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki Tatlıses "Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez" dedi. Tatlıses 5 gün sonra sahneye çıkacağını ifade etti.

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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmamıştı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Erol Köse, ’i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı:

“Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı. Önce Allah’a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu’na teşekkür ederim.”

İbrahim Tatlıses’i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise “Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum” dedi.

İbrahim Tatlıses taburcu oldu - 2

Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada bir paylaşımda bulundu ve  "Dualarım seninle babacığım" demişti. 

Helallik istemişti! Riskli ameliyat sonrası İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf

Helallik istemişti! Riskli ameliyat sonrası İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf

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