İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Perihan Savaş iftarda bir araya geldi

İbrahim Tatlıses, eski eşi Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile iftarda bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan 73 yaşındaki Tatlıses gönderisine "Allah kabul etsin" notunu düştü. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Akkaş, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte çıktığı Phuket tatilinden paylaşım yapmıştı.

İş insanı Volkan Akkaş ile evlenen Zübeyde Melek'in Efe, Ali ve Bal adında üç çocuğu var.