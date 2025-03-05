İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Perihan Savaş iftarda bir araya geldi
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile bir araya geldi.
İbrahim Tatlıses, eski eşi Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile iftarda bir araya geldi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan 73 yaşındaki Tatlıses gönderisine "Allah kabul etsin" notunu düştü.
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Akkaş, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte çıktığı Phuket tatilinden paylaşım yapmıştı.
İş insanı Volkan Akkaş ile evlenen Zübeyde Melek'in Efe, Ali ve Bal adında üç çocuğu var.
Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Zübeyde Melek, aile üyeleriyle bir araya geldiği anları da paylaşıyor.
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