İbrahim Tatlıses'in acı günü: Orkestramızın neşe kaynağıydı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in uzun yıllardır sahne aldığı davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti. Tatlıses, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.
"HATIRALARIMIZDA YAŞAYACAK"
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet’imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekanın cennet olsun Ahmet’im…" ifadelerini kullandı.
Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.
"ÇOK ERKEN BİR GİDİŞ OLDU"
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek de hayatını kaybeden davulcu Ahmet İzgi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Akyürek, acı haber sonrası "Çok erken bir gidiş oldu. Seni hep güler yüzünle, usta icranla hatırlayacağız Ahmetciğim. Mekanın cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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