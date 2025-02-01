İbrahim Tatlıses'in acı günü: Orkestramızın neşe kaynağıydı

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet’imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekanın cennet olsun Ahmet’im…" ifadelerini kullandı.

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.