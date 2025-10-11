İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Tatlıses, Ertaş'ın kabrini de ziyaret etti.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi 'ın vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen "Neşet Ertaş'a Vefa" programına ünlü türkücü de katıldı.

İbrahim Tatlıses, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Mezar başında dua eden ünlü isim, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık" dedi.

"BÜYÜK BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Tatlıses, sözlerine "Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" diye devam etti.

'in kabir ziyareti vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 

