İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen "Neşet Ertaş'a Vefa" programına ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

İbrahim Tatlıses, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Mezar başında dua eden ünlü isim, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık" dedi.