İbrahim Tatlıses'ten Tuğçe Korkmaz açıklaması: İmam nikahı iddialarına yanıt verdi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in (72) kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile gizlice imam nikahı kıydığı iddia edildi. İmparator lakaplı Tatlıses, hakkındaki iddiaya yanıt verdi.
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yeni aşk bir iddiası ile adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz'a (47) kaptırdığı hatta ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı öne sürüldü.
"BU HANIMEFENDİ İŞİNDE GÜCÜNDE"
Ünlü isim, Özbekistan dönüşü konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
2. Sayfa kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses, iddialara “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" sözleriyle yanıt verdi.
6 BİRLİKTELİK 7 ÇOCUK
İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu oldu.
Ardından 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile nikah masasına oturan Tatlıses'in bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. Ancak ikili 1982 yılında şiddet iddialarıyla ayrıldı.
Tatlıses, sonrasında Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı ve bu birliktelikten "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.
Ünlü şarkıcı bu ayrılıktan sonra ise kendi programında çıkan dansöz Asena ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi İbrahim Tatlıses'in Asena'yı aldatmasıyla son buldu.
İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi. Elif Ada adında bir kızları olan ikili, 2013'te yollarını ayırdı.
Öte yandan Tatlıses'in 1990'lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve bu birliktelikten de Dilan adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.
Toplamda 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in 11 torunu bulunuyor.
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