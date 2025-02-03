İbrahim Tatlıses'ten Tuğçe Korkmaz açıklaması: İmam nikahı iddialarına yanıt verdi

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yeni aşk bir iddiası ile adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz'a (47) kaptırdığı hatta ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı öne sürüldü. "BU HANIMEFENDİ İŞİNDE GÜCÜNDE" Ünlü isim, Özbekistan dönüşü konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 2. Sayfa kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses, iddialara “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" sözleriyle yanıt verdi.

6 BİRLİKTELİK 7 ÇOCUK İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu oldu. Ardından 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile nikah masasına oturan Tatlıses'in bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. Ancak ikili 1982 yılında şiddet iddialarıyla ayrıldı. Tatlıses, sonrasında Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı ve bu birliktelikten "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir arada Haberi Görüntüle